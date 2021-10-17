Magnezyum eksikliğinin belirtileri

Magnezyum, insan vücudunda hayati önem taşıyan mineralden biridir. Vücuttaki her organ, magnezyuma ihtiyaç duyar. Son yıllar içerisinde yapılan çalışmalar, magnezyumun hem hücreler arasında, hem de hücre içi iletişimde çok önemli olduğunu göstermiştir. Magnezyum vücudumuzda eksik mi? Nasıl anlarız.

İşte, magnezyum eksikliği işaretleri;

İştahsızlık,

Bulantı,

Kusma,

Yorgunluk

Halsizlik

Tırnakların geç uzaması

Kronik kabızlık

Saç dökülmesi

Eklem ağrısı ve kramp

El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Magnezyumun temel faydaları şunlardır:

- Vücuttaki kalsiyum ve potasyumunun işlevini artırır.

- Civa ve kurşundan gibi zararlı elementlerden de korur.

- Egzersiz performansınızı yükseltir.

- Sağlıklı kemik gelişimini destekler.

- Kalp sağlığını gözetir.

- Kalsiyum emilimine yardımcı olur.

-Diyabete karşı koruyucudur.

- Migrene bağlı baş ağrılarını hafifletir.

- Adet öncesi sendrom belirtilerini hafifletir.

- iltihabı azaltır.

- Vücudun D vitamini gibi diğer besinleri kullanmasına da yardımcı olur.

Magnezyum eksikliğinin giderilmesi için tüketilmesi gereken gıdalar;

Ispanak, pazı

Kaju, susam, kabak- ay çekirdeği

Nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye

Brokoli, taze fasulye, enginar, pırasa

Somon, uskumru, karides

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

Muz, çilek, incir

Kimyon, karanfil

Domates

Rezene

Magnezyum eksikliğinin belirtilerini kendinizde gözlemliyorsanız ilk olarak bir uzmana başvurmanızı tavsiye ederiz.