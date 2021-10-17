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Kadın - Aile Magnezyum eksikliğinin belirtileri
Kadın - Aile

Magnezyum eksikliğinin belirtileri

Magnezyum, insan vücudunda hayati önem taşıyan mineralden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:18:00 - 2021-10-17 19:20:08
Magnezyum eksikliğinin belirtileri

Magnezyum, insan vücudunda hayati önem taşıyan mineralden biridir. Vücuttaki her organ, magnezyuma ihtiyaç duyar. Son yıllar içerisinde yapılan çalışmalar, magnezyumun hem hücreler arasında, hem de hücre içi iletişimde çok önemli olduğunu göstermiştir. Magnezyum vücudumuzda eksik mi? Nasıl anlarız.

İşte, magnezyum eksikliği işaretleri;

  • İştahsızlık,
  • Bulantı,
  • Kusma,
  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Tırnakların geç uzaması
  • Kronik kabızlık
  • Saç dökülmesi
  • Eklem ağrısı ve kramp
  • El ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Magnezyumun temel faydaları şunlardır: 

- Vücuttaki kalsiyum ve potasyumunun işlevini artırır. 

- Civa ve kurşundan gibi zararlı elementlerden de korur.

- Egzersiz performansınızı yükseltir.

- Sağlıklı kemik gelişimini destekler.

- Kalp sağlığını gözetir.

- Kalsiyum emilimine yardımcı olur.

-Diyabete karşı koruyucudur.

- Migrene bağlı baş ağrılarını hafifletir.

- Adet öncesi sendrom belirtilerini hafifletir.

- iltihabı azaltır.

- Vücudun D vitamini gibi diğer besinleri kullanmasına da yardımcı olur.

Magnezyum eksikliğinin giderilmesi için tüketilmesi gereken gıdalar;

  • Ispanak, pazı
  • Kaju, susam, kabak- ay çekirdeği
  • Nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye
  • Brokoli, taze fasulye, enginar, pırasa
  • Somon, uskumru, karides
  • Bitter çikolata
  • Hindistan cevizi
  • Muz, çilek, incir
  • Kimyon, karanfil
  • Domates
  • Rezene

Magnezyum eksikliğinin belirtilerini kendinizde gözlemliyorsanız ilk olarak bir uzmana başvurmanızı tavsiye ederiz.

 

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