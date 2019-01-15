Mağdurların gözü Meclis’te! Genç evlilerin dramı son bulacak

Genç yaşta evlilik yaptıkları gerekçesiyle hapis cezası alan ve halen evli olanlara bir defaya mahsus af getirilmesi için çalışma başlatıldı. Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları sonrası kamuoyunun dikkatini çeken genç evlilik mağdurlarının yüzünü güldürecek düzenlemenin önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmeye başlanacağı bildirildi.

Bir defaya mahsus

Tek suçları flört etmemek olan ve meşru bir ilişki yaşamak için nikah kıyan genç evlilik mağdurlarının dramı son buluyor. 2016 yılında da gündeme gelen fakat CHP’nin çarptırmasıyla geri çekilen genç evlilik düzenlemesi yeniden TBMM çatısı altında konuşulacak.

Severek evlenen ve aralarında hiçbir problem olmadığı halde cezalandırılan mağdurların cezası bir defaya mahsus olmak üzere affedilecek.

Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi, diğer partilerin de destek vermesi ve Meclis’te bir uzlaşma sağlanması durumunda, erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirecek. Teklifin yasalaşması durumunda, yaklaşık 10 bin kişinin af kapsamına gireceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin yapacağı çalışmanın, Cumhurbaşkanının da onay vermesi durumunda, seçimlerden önce yasalaştırılabileceği ifade ediliyor.

Zorla evlilik kapsam dışı

AK Parti kurmayları, getirilecek düzenlemenin ileriye dönük olarak ‘Erken yaşta evlilikleri özendirici’ bir nitelikte olmayacağını, sadece geriye dönük oluşan mağduriyetlerin bir seferliğine giderilmesi amacını taşıyacağını dile getirdi. Bu mağduriyetler sebebiyle hapiste olanlardan, ‘Evliliklerini resmi olarak devam ettirenler’ af kapsamına alınacak. Af kapsamına girmesi için, taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Bu kriterlerin dışındakiler af kapsamına alınmayacak.

Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Mağduriyetler ortadan kalkmalı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Geçtiğimiz sene TBMM gündemine gelen ancak CHP’nin takoz koyduğu düzenlemeye ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan siyasetçiler, genç evlilerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdiler.

Bu konunun ciddi bir sıkıntı olduğunu dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Şu anda evli olan aileler çok sıkıntı yaşıyorlar. Sonuçta evlenmişler. Toplumsal olarak evli ve aile sayılıyorlar. Biz ise bu kişileri ‘taciz ve tecavüz’ noktasında yargılıyoruz. Bu kadar büyük bir adaletsizlik yanlış bir olay. Bu aileleri rahata kavuşturmamız lazım. Sonuçta bunlar evli insanlar. Gayrimeşru bir durum söz konusu değil. Bu sorun aile sendromuna yol açıyor. Bu ailelere daha fazla sorun yaşatmamamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sorunun şu an yaşanmasının tek sebebi olarak CHP’yi gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Biz konuya ilişkin geçtiğimiz dönem ciddi düzenlemeler yaptık. Şu anda bu mağduriyetin bir numaralı müsebbibi CHP’dir. Fiilli mağduriyetlerin ortadan kalkması gerekiyor. Evli barklı insanlar mağdur oluyor. Eşi ve çocuğu evde, babası hapiste yatıyor. Toplumsal barış adına bu düzenlemenin yapılması şart. Bu durumu ortadan kaldırmak için attığımız adımın takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ise, “Bu konuya ilişkin geçtiğimiz sene kurulan komisyonda belli raporlar hazırlandı, taraflar dinlendi, tespitler yapıldı. Hazırlanan rapora göre 3 bin ailenin mağduriyeti söz konusu. Muhalefet partisi ne yazık ki, bunu siyasi bir malzeme haline getirdi. Mağduriyetler giderilmeli tabii. Biz parti olarak bu sorunun çözülmesinden yanayız” dedi.