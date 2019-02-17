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Mağdurlardan kritik çağrı: Aile yapımız hızla çöküyor! Adalet Bakanımızdan net bir açıklama bekliyoruz

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça "Adalet Bakanımız sayın Abdulahmit Gül'den, 'Süresiz Nafaka' çalışmaları hakkında somut ve net bir açıklama bekliyoruz. Bu otuz yıllık kadük yasanın tartışmaları artık Türkiye gündeminden düşmelidir" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 23:09
Mağdurlardan kritik çağrı: Aile yapımız hızla çöküyor! Adalet Bakanımızdan net bir açıklama bekliyoruz

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu (BİA) Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 'Süresiz nafaka' ile 1988 yılında Türk aile yapısının darbe aldığını belirten Büyükakça; "İnsanların ömür boyu sonu gelmeyen; nafaka ve tazminat borçları ile, sürekli tekrarlanan nafaka arttırma davaları ve nafaka tazyik hapsi cezalarından dolayı psikolojileri bozulmuştur. Platformumuza üye kişilere, sabırlı olmalarını ve bu sorunun çözümü aşamasında sona gelindiğini anlatmaya çalışıyoruz ancak 2 milyon mağdurun dayanacak gücü kalmadı. Bizler de bir türlü sonu gelmeyen çalışmaların sona yaklaştığını söylemekten bıkmış durumdayız. İnsanlar nafaka borçları yüzünden yeniden evlenemiyorlar. Evlenenler ise ikinci yuvalarında huzur bulamıyorlar. Bu yuvalardaki eşler ve çocuklar tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Şuan da hapishanelerde 'engelli' nafaka mahkumları bile var. Çok kısa süren evlilikler sebebi ile çocukları dahi olmadığı halde yıllar boyu nafaka ödeyenler var. Ayrıldıkları eşlerinden nafaka alabilmek için 'nikahsız' yaşayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Boşanmış erkekler ise yaşadıkları bu çirkin durumdan dolayı evlilikten soğuyorlar" dedi.

'Aile yapımız son hızla çöküşe gidiyor'

Milyonlarca mağdura "istisna" diyen bazı kadın oluşumlarının 'algı operasyonu' yürüttüğüne dikkat çeken Büyükakça; "30 yıllık kadük yasanın hakkaniyet yönünde değişimine direniyorlar. Bazı medya organları ve bazı baroları da ellerine geçirmişler. Kendi kendilerine taraflı çalıştaylar düzenleyerek algı operasyonları yürütüyorlar. Bir taraftan özgürlük ve eşitlik naraları atarken, diğer yandan da boşanan kadının ömrü boyunca eşinin cebine bağımlı yaşamasını savunuyorlar. Bu bir çelişki değil midir?" ifadelerini kullandı.

İlknur Birsel Büyükakça sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu kadın oluşumları, tüm boşanma olaylarını şiddetin merkezine dayandırarak; 'Nafaka süreli olursa şiddet gören kadın boşanamaz' diyorlar. Yani onlara göre gerçekten şiddet gören kadın süreli değil de ömür boyu nafaka alırsa boşanabilecek. Ömür boyu kendisine şiddet uygulayan adamın maddi durumunu takip edecek. İcra davası açacak. Hapse attıracak. Her yıl nafaka arttırma davaları açacak. İddiaları bu şekilde. Biz gerçekten şiddet gören kadınları tanıyoruz. 'O kadınlar' bırakın süresiz nafakayı, ayrıldıkları eşlerinden çocuklarına dahi nafaka istemeye korkuyorlar. Onların tek derdi canlarını kurtarabilmek. Süresiz nafaka yasası mağdurlarının çok büyük bir bölümü mazlum erkekler ile bu erkeklerin ikinci eşleridir. Oysa nafaka süreli hale gelirken, süre sonunda mağduriyeti devam eden kadına 'Sosyal Devlet' yardımcı olursa ortada sorun kalmayacak"

 

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:09
  1. İlknur Birsel Büyükakça
  2. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu
  3. Türk aile yapısı
  4. nafaka borçları
  5. Süresiz nafaka

YORUM YAZ

  • Ceyhun!!!Ceyhun!!!13 dk önce
    Hükümetin aile bakanları, tam bir fiyasko.
  • VedatttVedattt14 dk önce
    Müebbet nafaka ile genç yaşta erken emeklilik kazanan bir kadın toplumu oluşturdular. Feministler ve eşcinseller her yerde baştacı ediliyor.
  • H. Yılmaz.H. Yılmaz.16 dk önce
    Kadın tanrı, erkek köle işte yeni düzen. Boşanmış ailelerin anne yanında büyüyen ve babadan nefret eden bir nesil.
  • Derya31Derya3116 dk önce
    Resmen aile yapısını devlet eliyle bitirdiler. 6284sayili yasa resmen ihanettir. Feminist ve eşcinsel derneklerin tam istediği gibi 2013'de yürürlüğe girdi.
  • Sabahattin A...Sabahattin A...18 dk önce
    Ne adalet bakanlığından nede aile bakanlığından ümidi çoktan kestim. Bu 6284 sayılı yasa bilinçli olarak bize dayatıldı. Aile yapısı çöktü, şu ana kadar verdiği zararın bile geri dönüşü yok.
  • vatandaşvatandaş19 dk önce
    Siz daha Adalet Bakanından çok açıklama beklersiniz çünkü Adalet Bakanı meşgul. Millet Rahşan Affı istemiyoruz dedikçe muhterem Bakanımız inadına cezada indirim gibi örtülü af çalışması yaptıklarını açıklıyor. Birçok kanun revize edilmeyi bekliyor oysa. Millet affı değil TCK'daki cezaların artırılmasını, infaz kanunundaki 2/3 oranında ceza çekmeyi değil tam yani 3/3 oranında mahkumun ceza çekmesini, denetimli serbestliğin istisna olmasını, mahkemede hakimlerin her önüne gelene cezada indirim yapmamasını, 2547 sayılı kanundaki 53/c maddesindeki muğlaklığın giderilmesi de süresiz nafaka gibi acilen düzenleme beklemekte. Oya gelince vatandaşı yağlama bol ama icraat yok. Milleti bekaa öcüsüyle korkutup bakalım bu seçimde de oy alabilecekler mi? Gerçekten ben de merak ediyorum.
  • Ne denir Ne denir 19 dk önce
    Bu zulümdüzenini değiştirme imkanı olupta değiştirmeyenlere; Azab ı İlahi den sizi Makamlarının kurtaramaz
  • AbdullahAbdullah25 dk önce
    Kadına eski kocası değil de devlet ödeme yapsın öyle mi? Ya bu devlet neden ödeme yapsın? Kadını mağdur eden eski kocası, eşek gibi ödeyecek nafakayı. Sinirlendim şimdi, inşallah nafaka bedelleri artar.

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