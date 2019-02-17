Mağdurlardan kritik çağrı: Aile yapımız hızla çöküyor! Adalet Bakanımızdan net bir açıklama bekliyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu (BİA) Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 'Süresiz nafaka' ile 1988 yılında Türk aile yapısının darbe aldığını belirten Büyükakça; "İnsanların ömür boyu sonu gelmeyen; nafaka ve tazminat borçları ile, sürekli tekrarlanan nafaka arttırma davaları ve nafaka tazyik hapsi cezalarından dolayı psikolojileri bozulmuştur. Platformumuza üye kişilere, sabırlı olmalarını ve bu sorunun çözümü aşamasında sona gelindiğini anlatmaya çalışıyoruz ancak 2 milyon mağdurun dayanacak gücü kalmadı. Bizler de bir türlü sonu gelmeyen çalışmaların sona yaklaştığını söylemekten bıkmış durumdayız. İnsanlar nafaka borçları yüzünden yeniden evlenemiyorlar. Evlenenler ise ikinci yuvalarında huzur bulamıyorlar. Bu yuvalardaki eşler ve çocuklar tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Şuan da hapishanelerde 'engelli' nafaka mahkumları bile var. Çok kısa süren evlilikler sebebi ile çocukları dahi olmadığı halde yıllar boyu nafaka ödeyenler var. Ayrıldıkları eşlerinden nafaka alabilmek için 'nikahsız' yaşayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Boşanmış erkekler ise yaşadıkları bu çirkin durumdan dolayı evlilikten soğuyorlar" dedi.

'Aile yapımız son hızla çöküşe gidiyor'

Milyonlarca mağdura "istisna" diyen bazı kadın oluşumlarının 'algı operasyonu' yürüttüğüne dikkat çeken Büyükakça; "30 yıllık kadük yasanın hakkaniyet yönünde değişimine direniyorlar. Bazı medya organları ve bazı baroları da ellerine geçirmişler. Kendi kendilerine taraflı çalıştaylar düzenleyerek algı operasyonları yürütüyorlar. Bir taraftan özgürlük ve eşitlik naraları atarken, diğer yandan da boşanan kadının ömrü boyunca eşinin cebine bağımlı yaşamasını savunuyorlar. Bu bir çelişki değil midir?" ifadelerini kullandı.

İlknur Birsel Büyükakça sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu kadın oluşumları, tüm boşanma olaylarını şiddetin merkezine dayandırarak; 'Nafaka süreli olursa şiddet gören kadın boşanamaz' diyorlar. Yani onlara göre gerçekten şiddet gören kadın süreli değil de ömür boyu nafaka alırsa boşanabilecek. Ömür boyu kendisine şiddet uygulayan adamın maddi durumunu takip edecek. İcra davası açacak. Hapse attıracak. Her yıl nafaka arttırma davaları açacak. İddiaları bu şekilde. Biz gerçekten şiddet gören kadınları tanıyoruz. 'O kadınlar' bırakın süresiz nafakayı, ayrıldıkları eşlerinden çocuklarına dahi nafaka istemeye korkuyorlar. Onların tek derdi canlarını kurtarabilmek. Süresiz nafaka yasası mağdurlarının çok büyük bir bölümü mazlum erkekler ile bu erkeklerin ikinci eşleridir. Oysa nafaka süreli hale gelirken, süre sonunda mağduriyeti devam eden kadına 'Sosyal Devlet' yardımcı olursa ortada sorun kalmayacak"