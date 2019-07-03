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Mağdur işçiler açlık grevi yolunda

CHP’nin attığı işçilerden yeni eylem hazırlığı... HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerdeki işçi kıyımına değinerek, “Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramından sonra açlık grevine başlayacağız” dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
Mağdur işçiler açlık grevi yolunda

 Hasan Türkmen  Ankara 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel merkezinde düzenlenen Genel Kurulda basın mensupları ile bir araya gelerek, “Emek, Demokrasi, Özgürlük, Adalet İçin İleri” temasıyla 10-11 Temmuz tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olan 14. Olağan Genel Kurulu, gündem ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP ve HDP belediyelerinde işçi kıyımı!

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde HAK-İŞ’e bağlı işçilerin baskı ve zulüm gördüğünü ifade eden HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdaki işçilerimiz, CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde baskı, zulüm ve haksız yere işten çıkarmalarla karşılaşmaktadır. Bu baskılar hâlâ devam etmektedir. Bugün itibariyle 115 işyerinde 16 bin 515 arkadaşımız istifa ettirilmiştir. Bu baskılar ne yazık ki devam etmektedir. Bu tür hadiselere karşı mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.

“Açlık grevi başlatacağız”

Kurban Bayramına kadar yürüyüş eylemlerinden sonuç alınamazsa, açlık grevi başlatacaklarını ifade eden Mahmut Arslan, “Bolu Belediyesi’nde ve diğer işten atılan arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda sendikamız Bolu’dan Ankara’ya 12 günlük yürüyüş eylemine 6 bin civarında HAK-İŞ mensubu katılarak yürüyüşe destek verdi. CHP genel merkezi önünde bu yürüyüş tamamlandı ancak sonuç alınamadı. Kurban Bayramına kadar bu eylemlerden sonuç alınamazsa, Kurban Bayramı sonunda sendikalarımızın başkan ve başkan yardımcıları başta olmak üzere işçi arkadaşlarımızla açlık grevleri başlatacağız ve bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

70 gündür eylem yapıyorlar

Bolu Belediyesinden işten çıkartılan işçiler işlerine dönebilmek için belediye önünde 70 gündür eylemlerine devam ediyor. İşçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, “Bir kısım örgütlere taşeronluk eden sözde sendikacılar iş yerlerimize saldırarak üyelerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler. Biz de bu yapılanlara karşı susmadık ve susmayacağız” vurgusu yaptı.

Karataş, Bolu’daki direnişin 70’inci gününde olduklarını belirterek, “70 gündür Bolu’daki eylem çadırımızda eylemimiz devam ediyor. 11 Haziran 2019 tarihinde 12 gün süren bir yürüyüş başlattık ve CHP Genel Merkezi önünde tamamladık. Hizmet-İş bir işçi örgütüdür. Hiçbir siyasal parti ile herhangi bir hesabımız olamaz. Biz emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için varız. Sendikamızın varlık nedeni budur” değerlendirmesinde bulundu.

“Kendini hukuktan üstün görüyor”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’nın hiçbir işçiyi atmayacağına dair noterden taahhütname verdiğini anımsatan Karataş, Özcan’ın bir hukukçu olarak belediye başkanı olur olmaz kendini hukuktan üstün görmeye başladığını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
  1. Ankara
  2. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. HAK-İŞ
  4. Emek Demokrasi Özgürlük Adalet İçin İleri
  5. ATO Congresium
  6. 31 Mart yerel seçimleri
  7. CHP
  8. HDP
  9. Kurban Bayramı
  10. yürüyüş eylemleri
  11. Bolu Belediyesi
  12. Bolu Belediyesinden işten çıkartılan işçiler
  13. Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş
  14. CHP Genel Merkezi
  15. Hizmet-İş
  16. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

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