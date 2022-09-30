Mağdur babaların gözü TBMM’de

TBMM’nin gündeminde, Türkiye için çok önemli konular yer alırken, Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan ve Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, boşanmış babaların velayet sorunları, süresiz nafaka, genç evliler ve kadına haksız pozitif ayrımcılık korularında Akit aracılığıyla önemli çağrılarda bulundular.

Artık bu sorunlar ertelenmemeli

Ramazan Tan, şunları dile getirdi: “Yeni yasama yılında geçmişte verilen ve tutulamayan sözler tüm vekillerimizi ve hükümetimizi masasında bekliyor olacaktır. Genç evliler sadece sevip evlendikleri için Hz. Yusuf gibi hapiste tutuluyor. Devletimiz bu utançtan bir an önce kurtulmalı. Kadına pozitif ayrımcılık kisvesi altında yapılan ve aileyi yıkmak ile sonuçlanan haksız uygulamaların tamamına son verilmelidir. Hem mevzuat hem uygulamada cinsiyetçi yaklaşımda bulunanlara ceza verilmelidir. Süresiz nafaka uygulaması ile kadınlar boşanmaya teşvik edilmemeli, boşanan çiftler arasında husumet devam ettirilmemelidir. Velayetin sorgusuz sualsiz anneye verilmesine bir son verilmelidir. 6284 sayılı kanun adeta iftira kanuna dönmüştür. Bu kanunu kullanarak iftira atanlara ağır ceza verilmelidir. Uzaklaştırmalar en fazla 5 gün olmalıdır. Yasada geçmesine rağmen Aile Bakanlığı, hakkında uzaklaştırma alınan kişi ile görüşmemektedir. 5 gün içinde olayın gerçeği anlaşılmalı haklıya hakkı verilmeli, iftira atan kişi de cezalandırılmalıdır. Boşanma davaları uzun sürmemelidir. Feminist ve eşcinsel derneklerden daha fazlası bize sağlanmalıdır.”

Verilen sözler tutulsun

Erol Şahin de, şunları ifade etti: “Gerek savunma sanayiinde, gerek ihracatta gerekse sosyal hayatta baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. STKl’arın talepleri ile yıllardır kangren haline gelen çocuk haczi Sayın Cumhurbaşkanının bir talimatı ile çözülmüştür. Yoksulluk nafakası da ayrı bir kangrene dönüşmüştür. 2023 yılı seçimlerinden önceki son viraj olan yeni Meclis açılışında; Allah’ın emirlerine aykırı yoksulluk nafakasının kaldırılarak, asgari ücret altı geliri olan boşanmış annelerimize tıpkı eşi ölmüş annelerimize sahip çıkıldığı gibi sahip çıkılarak, aile desteği sağlanmasını talep ediyoruz. 6284 sayılı yasanın kaldırılarak ispat yükümlüğü getirilmesini ve anne baba uzaklaştırılırken evlatlarla ilgili konuda doğrudan evladı ilgilendiren husus yoksa uzaklaştırmalarda evlatların konulara karıştırılmamasını talep ediyoruz. Verlen sözler tutulsun artık!”