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Aktüel “Mağara camii” tescil yolunda
Aktüel

“Mağara camii” tescil yolunda

Mardin’in Midyat ilçesinde Anadolu’nun en eski mağara camilerinden biri olarak bilinen Sarıkaya Camii’nin tescili için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:23:00 -
“Mağara camii” tescil yolunda

Sarıkaya Mahallesi’nde kaya oyularak 650’li yıllarda yapıldığı değerlendirilen, bazı duvar ve kolonlarında görülen ancak tam okunamayan kitabelerin yer aldığı caminin restore edilen kitabesinde Abdurrahman Bin Haddad tarafından 1199 yıl önce yapılan restorasyon ile genişletildiği bilgisi yer alıyor. Biri aktif iki mihrabı bulunan tarihi caminin tescil edilmesi için İl Kültür ve Turizm ile Mardin Müzesi müdürlükleri tarafından çalışma yürütülüyor.

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