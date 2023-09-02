Maganda terörüne önlem alınmıyor! Samsun'da korkunç olay
Türkiye'de maganda terörüne bir türlü önlem alınmıyor. Cezaların yetersizliğinden dolayı şımaran magandalar, can almaya devam ediyor. Samsun'da yaşanan dehşet verici olay, vatandaşları isyan ettirdi.
Dehşete düşüren olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Karpuzlu Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sinan Can Şahin'in düğününün kına gecesinde Turgay Koca tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara düğün yerinde bulunan Ömer Yılmaz'ın (34) kafasına isabet etti.
Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ömer Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Turgay Koca'nın olaydan sonra kaçtığı ve jandarmanın yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İdam edilmeleri gerekirken hiçbir şey yapılmıyor
Türkiye'de maganda terörüne bir türlü önlem alınmıyor. Cezaların yetersizliğinden dolayı şımaran magandalar, can almaya devam ediyor. Vatandaşlar masum insanların canlarına kasteden bu şehir teröristlerin idam edilmelerini istiyor.