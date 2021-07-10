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Gündem Maganda küçük kızı başından vurdu! Yakınları kısas istiyor
Gündem

Maganda küçük kızı başından vurdu! Yakınları kısas istiyor

Gaziantep'te düğün esnasında evinin camından dışarıya bakan 12 yaşındaki Elif Caymaz, rastgele havaya ateş eden magandanın hedefi oldu. Başından vurulan küçük kız, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:09:00 - 2021-07-10 17:28:55
Maganda küçük kızı başından vurdu! Yakınları kısas istiyor

Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana gelen olayda, Tuncay K.'nin, kızının düğünü sırasında rastgele havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın (12) başına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığıldı

Kanlar içinde yere yığılan küçük kız, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yakınları maganda için kısas istiyor!

Sırf eğlence olsun diye etrafa rast gele ateş açarak küçük bir kızın hayatına kasteden maganda için Elif Caymaz'ın yakınlarının kısas istediği öğrenildi.

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