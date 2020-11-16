Mafyanın karakol oyunu deşifre oldu! Görüntüler geriye sarıldı

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Boğaza nazır restoran çalıştıran 4 işletmeci, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, tanınmış mafya olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden eski kabadayı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunlarından başını Orhun Hacısüleymanoğlu'nun çektiği çete üyeleri tarafından haraç, darp, yaralama ve yağma suçlarına maruz kaldığını ileri sürmüştü. Yapılan operasyon sonrası Suç örgütü kurmak ve yağma suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ali Süleymanoğlu ve Orhun Hacısüleymanoğlu ile 11 adamı tutuklanmıştı.

Başını Orhun Hacısüleymanoğlu'nun çektiği organize suç örgütünün 29 şüphelisi hakkında 12 ayrı suçtan iddianame düzenlenmişti. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde çete lideri Orhun Hacısüleymanoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kamera kayıtlarında tespit edemedi

Orhun Hacısüleymanoğlu, bu kapsamında Sarıyer'de bulunan bir karakola giderek imza atması gerekiyordu. İddiaya göre Orhun Hacısüleymanoğlu, geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle karakola giderek denetimli serbestlik formunu imzalamadı. Karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik yazışmalarını yaparken, serbestliği ihlal eden Orhun Hacısüleymanoğlu'yla ilgili formun ıslak imzalı olduğunu fark etti. Konuyla ilgili amirine bilgi veren polis memuru, aldığı talimatla karakolun güvenlik görüntülerini geriye doğru izledi. Fakat Orhun Hacısüleymanoğlu'nu kamera kayıtlarında tespit edemedi.

Mafyaya ıslak imza servisi

Durumla ilgili karakol komiser yardımcısı ve görüntüleri izleyen polis memurları hakkında tutanak tutuldu. Durumla ilgili Orhun Hacısüleymanoğlu'nun ifadesine başvuruldu. Hacısüleymanoğlu, 'Denetimli serbestlik cezam olduğu için belirlenen gün ve saatlerde karakola gidip imza atarım. Olay günü hastalanmıştım. İmza atmam gereken bir gündü fakat gidip imza atamadı. Ben de ertesi gün hastaneye başvurarak rapor aldım. Raporla birlikte gidip karakolda durumumu anlattım ve üst kata çıkıp formu imzaladım kimseye rüşvet teklif etmedim' ifadelerini kullandı.

8'er yıl istendi

Savcılık tarafından görevli polis memuru ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Hacısüleymanoğlu'nun İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında bir Polis Merkezi Amirliğinde imza atma yükümlülüğü bulunmasına rağmen imza atma yükümlülüğüne uymadığı, Orhun'un bunun yasal sonuçlarından kurtulmak için polis memurlarıyla iş birliği içerisinde gelmiş gibi imzalayıp onayladığı anlatıldı.

2 polis memuru ve Orhun Hacısüleymanoğlu hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.