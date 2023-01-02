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Yerel Mafyalaşan müteahhitler tehlike saçıyor! Vinç kazasının müteahhidi polisi ölümle...
Yerel

Mafyalaşan müteahhitler tehlike saçıyor! Vinç kazasının müteahhidi polisi ölümle...

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün vinç faciasının yaşandığı Kule Rezidans inşaatında yaşamını yitiren 6 kişi dün memleketlerinde gözyaşları ile toprağa verildi. Olayla ilgili tutuklanan 4 kişiden biri olan inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi'nin vukuatları da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:18:00 - 2023-01-02 10:20:17
Mafyalaşan müteahhitler tehlike saçıyor! Vinç kazasının müteahhidi polisi ölümle...

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün vinç faciasının yaşandığı Kule Rezidans inşaatında yaşamını yitiren 6 kişi dün memleketlerinde gözyaşları ile toprağa verildi. Olayla ilgili tutuklanan 4 kişiden biri olan inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi'nin vukuatları da ortaya çıktı.

DUR İHTARINA UYMADI

Olay, 2018'de Aydın Efeler'de meydana geldi. Motosikletli ekip Emrullah Yolçi'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. İddiaya göre 'Dur' ihtarına uymayan Yolçi ve arkadaşı Mesut Şahbaz otomobille kaçmaya başladı. Kovalamacada araçtan bir şey atıldığını gören ekiplerin yolda yaptığı aramada 1 tabanca ve otomobilde de 1 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Mesut Şahbaz'ın üzerinden Hasan Kopan adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Efeler Polis Merkezi'ne götürülen Yolçi ile arkadaşı Şahbaz'ın bir polisi ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü. Tehdit edilen polis, şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

FATİH ŞENDİL

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Yorumlar

Yinalbey

Bu ülkede mazlumun korunduğu ne zaman görülmüş? Devlet tutar yine korur o müteahhit adamı her türlü. Cem garipoğlunu hala koruduklarına göre...

gercekler

kanunen sucsa gerekli işlemler yapılır mahkeme devam ediyordur ruhsatsızsa.taşıma ruhsatı yada bulundurma ruhsatı varsa ona göre işlem yapılır.dur ikazına uymamışsa ona göre işlem yapılır memurlara hakaret varsa ona görede işlem yapılır adalet mülkün temelidir
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