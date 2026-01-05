Maduro'ya ne olacak? İsviçre'den Maduro'ya varlık dondurma! Derhal dondurulmasına karar verdi

İSVİÇRE Federal Konseyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Derhal dondurulmasına karar verdi

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararla, varlıkların dışarıya akışının önlenmesinin amaçlandığı belirtilerek, kararın, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemediği kaydedildi. Açıklamada, "Gelecekteki yasal işlemler, fonların yasa dışı yollarla elde edildiğini ortaya çıkarırsa, İsviçre bunların Venezuela halkına fayda sağlamasını temin etmeye çalışacak. Varlık dondurma kararı, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan Venezuela'ya karşı yaptırımlara ek olarak alındı" denildi.

İsviçre’den yapılan açıklamada, "5 Ocak 2026'da Federal Konsey, Nicolas Maduro ve diğer ilgili kişilere ait İsviçre'deki tüm mal varlıklarının derhal dondurulmasına karar verdi. Bu kararın amacı, varlıkların yurt dışına transferini önlemektir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırının ardından Kolombiya, Meksika, Küba, İran ve Grönland'ı hedef aldı.

Maduro'ya şimdi ne olacak?

Maduro ve eşi şimdi ABD'de bir mahkemede silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacak ve sürecin uzun sürmesi ihtimali yüksek. ABD hukuk sistemi kapsamında bir sanık olarak Maduro, bir suçla itham edilen herkesle aynı haklara sahip olacak.

ABD, Maduro'yu parmaklıklar ardına gönderdi ve şimdi Venezuela'yı "yönetecek" yorumları yapılıyor. Venezuela Devlet Başkanı olan Maduro şimdi Amerikan yargıçlarının önüne çıkması bekleniyor.