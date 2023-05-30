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Dünya Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya

Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:21:00 - 2023-05-30 23:23:16
Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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Yorumlar

ALİ ÇORAK

Maduro sıcak bir Türk dostu
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