Maduro'dan canlı yayında masasına konan sineğe olay sözler

Donald Trump yönetiminin yaptırımlar ve darbe girişimleriyle kıskaca almasına rağmen devirmeyi başaramadığı Venezuela lideri Nicolas Maduro, canlı yayın sırasında ziyarete gelen sineği, ABD'deki TV tartışmasında başının üzerinde iki dakika sinek dönen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e iade etti.

Maduro, canlı yayında Miraflores başkanlık sarayının bahçesinden koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaşırken, masasına konan sinek üzerinden Pence ile dalga geçti.

3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde Amerika'da düzenlenen TV tartışmaları çerçevesinde Demokrat Partili rakibi Kamala Harris ile karşılaşan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tam da kolluk kuvvetlerinin ırkçılığıyla ilgili soru yöneltiğinde beyaz saçlarına bir sineğin konması ve iki dakika boyunca çekip gitmemesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Konuşurken masasına gelen sinekle Trump'ın yardımcısını hatırlayan Venezuela lideri, "Burada bir sinek var. Mike Pence'in sineği buraya Miraflores'e gelmiş, etrafta uçuyor. Mike Pence'in sineği burada etrafta uçuyor, bana yapışmak istiyor. Hayır hayır hayır hayır sinek, evine git. Evine git sinek." ifadelerini kullandı.