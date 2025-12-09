Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2026 hedefleri doğrultusunda ülkenin savunma kapasitesinin daha da artırılacağını açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'nin aktardığına göre Maduro, üst düzey hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2026'ya "barışçıl ve müreffeh bir vatan inşa etme" hedefiyle girdiklerini söyledi.

Maduro, "2026 şimdiden başladı, bugün aslında 2026. Ülke savunmasını 2026'da daha da güçlendireceğiz ve bu yönde yeni stratejiler açıklanacak. Tanrı'ya bize verdiği güç, iyi fikirler ve cesur halkımız için teşekkür ediyorum. Halk, ordu ve polis arasındaki mükemmel birlik sayesinde Venezuela bağımsız ve barış içinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler'de sürdürdüğü askeri faaliyetlerin Venezuela için bir tehdit oluşturduğunu belirten Maduro, yeni yılda savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarını vurguladı.

Maduro, "Plan 2026" kapsamında güvenlik, savunma, devletin iletişim politikası, toplumsal örgütlenme ve halk odaklı yönetim yapılarının güçlendirileceğini de dile getirdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de açıklamasında ülkeye yönelik tehditlerin yeni stratejiler geliştirmelerine imkan tanıdığını ve bu süreçte milis gücünün dinamik bir şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün "daha hazırlıklı" hale geldiğini dile getiren Lopez, ülkeye yönelecek herhangi bir saldırıya karşı "en güçlü yanıtı" vermeye hazır olduklarını kaydetti.