Maduro hayran kaldı: 'Hakan Fidan ile harika bir toplantı yaptık'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Maduro, ''Harika bir toplantı'' ifadelerini kullandı

Venezuela'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, toplantıyı sosyal medyada değerlendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı." ifadesini kullandı.

Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

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