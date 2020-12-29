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Aktüel Maduro, Guaido'nun Meclis Başkanlığının uzatılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi
Aktüel

Maduro, Guaido'nun Meclis Başkanlığının uzatılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:40:59 -
Maduro, Guaido'nun Meclis Başkanlığının uzatılmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Meclis Başkanlığının 1 yıl uzatılmasının anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Maduro bir televizyon kanalında, Guaido'nun AN Başkanlığının 1 yıllığına uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro, Guaido'nun AN Başkanlığının uzatılması kararının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, yargıçları göreve çağırdı.

Kamu yetkilerinin halk tarafından ve geçici olarak verildiğine dikkati çeken Maduro, Meclisin kararına hukuk sisteminin demir yumruğuyla cevabını vereceğine inandıklarını kaydetti.

Ülkede 6 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinde Maduro'nun zaferinin ardından dün toplanan mevcut mecliste çoğunluğu muhaliflerin oluşturduğu milletvekillileri, Guaido'nun AN Başkanlığının 1 yıllığına uzatılmasını onayladı.

Guaido, 6 Ocak'tan sonra da mevcut görevinin devam edeceğini öne sürerek ülkede adil ve özgür seçim olana kadar mücadelesinin süreceğini söylemişti.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet oyların yüzde 65’inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Mecliste 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Venezuela'da 6 Aralık'ta muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimleri ise iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup ( Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı.


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