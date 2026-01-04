Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

TAHSİN HAN

Amerika, aylardır tehdit ettiği ve ablukaya aldığı Venezuela’da önceki gece resmen darbe yaparak ülkenin liderini esir aldı... 2019’dan beri Maduro’yu devirmek isteyen ve daha önce bunu muhalif lider Juan Guaido aracılığıyla yapmaya çalışan ancak başaramayan Amerika, Donald Trump’ın yeniden göreve geldiğinden çeşitli bahaneler ve tehditlerle rejim değişikliği yapmaya çalıştığı Venezuela’da önceki gece amacına ulaştı...

Sözde medeni dünyanın gözleri önünde dünyanın en büyük haydut devleti, Venezuela’ya füze saldırıları gerçekleştirip Devlet Başkanı Nikolas Maduro’yu esir alıp kaçırdı.

Amerikan Başkanı Trump, aylardır Maduro’yu “Venezuela’nın hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla” ve mahkûmları ABD’ye göç etmeye “zorlamakla” suçluyordu. Trump, Maduro’yu ayrıca, petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmakla itham etti. Venezuela’daki petrolün Amerikan’ın hakkı olduğunu ve Maduro yönetiminin buna engel olduğunu açıkça dile getiren Trump, bu haklarını yeniden elde edeceklerini açıkça dile getirmişti.

Haydutluk ve kaba gücü uygulamadan önce Maduro’ya “Günleri sayılı. Kendi için en doğru olan istifa etmesi. Yoksa biz gerekeni yapacağız” demişti.

VENEZUELA’NIN CHP’SİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

Venezuela’nın yer altı kaynaklarına ve petrolüne sahip olmaları gerektiğini açıkça dile getiren ve ülkedeki Amerikan yanlısı muhalefetle (Türkiye’deki CHP örneği gibi) iş birliği yapan Trump yönetimi, önceki gece harekete geçti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Venezuela’nın başkenti Caracas’ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre Amerika füze saldırıları yaparken aynı zamanda Devlet Başkanı Maduro ve eşini muhalifler ve işbirlikçiler aracılığıyla esir alıp, kaçırdı.

YENİ KUKLA LİDER DE BELLİ!

Maduro’yu esir alıp kaçıran Amerika’nın Venezuela’da Bolivarcı rejimi yıkıp yerine kendi istediklerini yapan bir kukla yönetim getireceği belirtildi. Bu konuda en favori isimler ise son seçimde Maduro’ya kaybeden başkan adayı Edmundo Gonzalez Urrutia ile onun en yakın destekçisi ve yardımcısı konumundaki Maria Corina Machado... Nobel barış ödülü verilerek dünyaya sempatik gösterilen ve ABD ile 20 yıllık yakın ilişkisi olan Machado’nun yeni başkan olarak atanmasının en büyük olasılık olduğu ifade ediliyor.