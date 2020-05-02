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Dünya

Madonna da koronavirüse yakalandı

ABD'li şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:07:00 -
Madonna da koronavirüse yakalandı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.

Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” dedi.

Ünlü şarkıcı Madonna, hayranlarıyla “Yarın arabayla uzun bir yolculuk yapacağım… Corona virüslü havada nefes alacağım. Umarım güneş parlıyordur” mesajını paylaştı.

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