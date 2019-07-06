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Madımak’ı anan Saadet neden Başbağlar’da yoktu?

26 yıl önce Erzincan’ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 33 masum insanın PKK’lı teröristlerce katledilişinin yıldönümünde köydeki şehitlik anıtında düzenlenen anma törenine Saadet Partisi ve İYİ Parti’den temsilcisi katılmaması dikkat çekti..

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
Madımak’ı anan Saadet neden Başbağlar’da yoktu?

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

CHP ile yaptığı seçim ittifaklarıyla kendi tabanında da ciddi tepki çeken Saadet Partisi, Çamlıca Camii’nin israf olduğu yönündeki açıklamalarıyla da ilginç tartışmaların odağında yer aldı. Madımak olaylarında o dönem Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP’li çevrelerin hedefinde yer alırken, yıllar sonra aynı çevrelerle seçim ittifakı yapar oldu. Bu yılki Başbağlar katliamı anmasıyla ilgili SP lideri Karamollaoğlu Twitter’dan açıklama yaparken, Başbağlar Köyü’ndeki anma törenlerine Saadet Partisi’nden temsilci göndermemesi dikkat çekti. 

Saadet Partisi ve İyi Parti temsilcileri katılmadı

Başbağlar Köyü’ndeki 33 masum vatandaşın PKK’lı teröristlerce katledilmesini anma etkinliğine, başta Ak Parti olmak üzere birçok siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Anma etkinliklerine Saadet Partisi ve İyi Parti’den temsilci katılmaması ise dikkat çekti. Anma etkinliklerinde konuşma yapan köy muhtarı, 26 yıldır hak ve adalet mücadelesi verdiklerini vurgulayarak, 33 masum insanın katillerinin halen bulunamadığına işaret etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
  1. Sivas
  2. Saadet Partisi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Başbağlar
  5. Madımak

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