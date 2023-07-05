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Gündem Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’
Gündem

Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’

Yeniakit Publisher
2023-07-05 13:17:00 -

Tam 30 yıl önce. PKK, TİKKO ve DHKP-C'lilerden olduğu öğrenilen bir terörist grup, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 33 masumun yaşamını yitirdiği bu katliamla ilgili değerlendirme yapan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ateist-sol kesimlerin tahrikleriyle başlayıp 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Otel’deki yangını ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Tarih 5 Temmuz 1993... Tam 30 yıl önce. PKK, TİKKO ve DHKP-C'lilerden olduğu öğrenilen bir terörist grup, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde korkunç bir katliam gerçekleştirdi.

33 masumun yaşamını yitirdiği bu katliamda köy ateşe verildi. Yanan 5 kişinin cesedine bile ulaşılamadı. Devlet 14 saat sonra müdahale etti.

Tek bir sanık bile cezalandırılmadı. 16 kişi yakalandı ve dönemin bazı siyasilerinin baskısıyla serbest bırakıldı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında Başbağlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ateist-sol kesimlerin tahrikleriyle başlayıp 37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Otel’deki yangını gündeme getiren Karahasanoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başbağlar katliamıyla Madımak Oteli olaylarını birlikte hatırlamamız gerekir. Madımak 2 Temmuz 1993'te, Başbağlar katliamı ise  5 Temmuz 1993'te oldu.

Başbağlar katliamını yapanlar; oradaki bölge insanına 'biz burada Madımak'ın intikamını aldık' diyen PKK'lıları teröristler...

Ben bu vesileyle AK Parti iktidarının o Madımak Oteli’ni daha sonraki yıllarda kebapçı ve lokanta olarak kullanılıyor olmasına rağmen orayı müze yaptığını hatırlatmış olayım.

Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal orayı müzeye çevirememişti.

Üstte otelde insanlar ölmüş, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde o otelin giriş katında insanlar, garsona 'ver oradan bir acılı' diye bağıyorlardı.

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