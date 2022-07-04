Madımak gerçeğini anlattı! "Oteli yakan provokatörü asın, idam edin ama göstericileri suçlamayın"

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Madımak'taki provokasyonun detayları anlatıldı.

Protestoların sorunsuz geçtiğini, gün sonunda 1-2 provokatörün yangın çıkardığını vurgulayan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

"Kimsenin burnu kanamadan saatlerce devam eden bir gösteriden bahsediyoruz. 1-2 kişi yangın çıkardı. O 2 kişiyi yakalayın, asın, idam edin, hiçbir itirazımız olmaz. Oteli yakanı asın. Ama orada Aziz Nesin'i sadece protesto eden insanları siz Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ettiler diye yargılarsanız o zaman ben itiraz eder ve sorarım, sizin tarafınızdakiler bakın, o PKK'lılar ellerine silahları aldılar, kuşandılar, silahlarla 100 km yol yürüdüler, geldiler Başbağlar'da insan katlettiler. Madımak'taki göstericilerin elinde silah vardı, diyemiyorsunuz. Gösteri yaktılar, 1 kişi de oteli yaktı, diyorsunuz. Ama ben size Başbağlar Katliamı'nda 100 tane silahlı insanın keleşlerle planlı katliam yaptıklarından bahsediyorum."