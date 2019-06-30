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Madensuyunu seviyoruz

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit, Türkiye’de yıllık 4 milyar şişe madensuyunun tüketildiğini belirtti.

30 Haziran 2019 Pazar 10:45
Madensuyunu seviyoruz

Türkiye’de geçen yıl tüketilen madensuyu miktarı yüzde 14 artışla 4 milyar şişeye yükselirken, kişi başı tüketim 10 litre oldu.

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit, bu rakamın 775 milyon litreye tekabül ettiğini belirterek en çok maden suyunun Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tüketildiğini söyledi. Yiğit, geçen yıl Türkiye’de tüketilen madensuyu miktarının yarısının sade olduğunu kaydederek, “Türkiye’de günlük tüketilen madensuyu miktarı ortalama 11 milyon şişe. Halihazırda Türkiye’de yıllık tüketilen 4 milyar şişe madensuyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyveli. En çok tüketilen meyveli madensularında başı limonlu ve elmalı çekiyor. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunuluyor” dedi.

Beypazarı’nı dünya içiyor

Türkiye’nin en büyük madensuyu işletmesi olan Beypazarı MadensuyuKıbrıs başta olmak üzere Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Katar, Kuveyt, Almanya, Avusturya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Madensuyu tüketiminden Avrupa’nın çok gerisinde olan ülkemizde kişi başı tüketim 13 litre düzeyinde. Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Türkiye’de madensuyunun çoğu kez çok yenen yemeklerden sonra içilmek için tercih edildiğini belirterek, ‘’Madensuyu yemeklerden sonra içilmez. Madensuyu içmenin yeri yaşı ve zamanı yoktur. Herkesin her zaman içmesi gereken bir sudur. Özelikle hamile eşlerin içmesi lazım ki yakın bir zaman da dünyaya getireceği bebeğin sağlıklı yaşamasını sağlaması için, kemik gelişimini hızlandıran, kemik erimesini öteleyen kalsiyum sayesinde hızlı gelişimi sağlayan tek içecektir. Aynı zamanda da süte alternatif tek içecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:45
  1. madensuyu
  2. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit
  3. Marmara
  4. Ege
  5. Akdeniz
  6. İç Anadolu
  7. Beypazarı Madensuyu
  8. Kıbrıs
  9. Suudi Arabistan
  10. İngiltere
  11. Fransa
  12. Katar
  13. Kuveyt
  14. Almanya
  15. Avusturya
  16. Beypazarı Madensuyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan

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