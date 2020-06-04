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Ekonomi

Madenlerde "yeni normal" başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:13:24 -
Madenlerde "yeni normal" başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) üretime başladığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maden sektöründe "yeni normal"in başladığı belirtildi.

Buna göre, olası vakalara karşı karantina odaları tespit edildi. Madenlerde maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Ocak içinde faytonlarda sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.

Personelin maden ocağına giriş çıkışları iş yeri hekimi gözetiminde yapılırken, ayrıca servis ve banyolar da her gün dezenfekte ediliyor.

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