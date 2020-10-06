Madenciler 146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verecek

TİM Maden Sektör Kurulu ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sektörün sahip olduğu zenginliği daha da katma değerli hale getirmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirtti. Dinçer, “Bu yıl için belirlediğimiz burs miktarı 1 milyon TL’ydi ve beklentimizin dışında daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılandık ve sonucunda 1,5 milyon TL burs vereceğiz. Burs verilecek olan ilgili bölümlere yoğun bir ilgi yaşandı” dedi.