Madenciler 146 öğrenciye 1,5 milyon TL burs verecek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu’nu oluşturan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hayata geçen burs projesinin bursiyerleri belli oldu.
TİM Maden Sektör Kurulu ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sektörün sahip olduğu zenginliği daha da katma değerli hale getirmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirtti. Dinçer, “Bu yıl için belirlediğimiz burs miktarı 1 milyon TL’ydi ve beklentimizin dışında daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılandık ve sonucunda 1,5 milyon TL burs vereceğiz. Burs verilecek olan ilgili bölümlere yoğun bir ilgi yaşandı” dedi.