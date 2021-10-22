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Kadın - Aile Maden suyunun faydaları
Kadın - Aile

Maden suyunun faydaları

Mineral açısından zengin olan maden suyu, İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahiptir.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:37:00 -
Maden suyunun faydaları

Mineral açısından zengin olan maden suyu, İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahiptir. Peki maden suyu nedir? Faydaları nelerdir?

Koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilir. Normal içme suyuna dışarıdan karbondioksit ilavesi yapılmış yapay bir içecektir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. 

Maden suyunun faydaları nelerdir?

-Kemik ve diş gelişimini destekler.

-Kötü kolesterolü düşürür.

-Mide asitlerini dengeler.

-Kaslarda meydana gelen kasılmaları önler.

-Yaşlılıkla birlikte gelen kırışıklıkları azaltır.

-Magnezyum ve potasyum miktarını dengeler.

-Kalsiyum ve fosfat miktarını düzene sokar.

-Kan basıncını dengeler ve korunmasına katkı sağlar.

-Kabız gibi problemleri ortadan kaldırır.

-Fazla yemek sonrasında oluşan şişkinliği giderir.

-Hafızanızı güçlendirmeye ve konsantrasyon gücünüzü arttırmaya yardımcı olur.

-Ciltte meydana gelen koyu renk oluşumunu ve kırışıklıkları azaltır. Cilde parlaklık verir.

-Saç tellerinin güçlenmelerini sağlar. Saça parlaklık kazandırır.

-Alzheimer’a sebep olabilen alüminyum etkisini azaltır ve beyindeki elektrotların dengelenmesini sağlar.

-Kilo kaybına yardımcı olur. Yağ yakma konusunda önemli bir takviyedir.

-Büyüme dönemindeki çocukların ve hamilelerin artan mineral ihtiyacını karşılar.

Maden suyu güne başlarken, gün içinde ve akşam saatlerinde tüketilebilir. Maden suyu, yemek yedikten 1 saat sonra içilmesi tavsiye edilmektedir. Maden suyunun tüketimi her ne kadar faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi halinde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, yüksek tansiyon hastaları ve emziren anneler maden suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

 

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