  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Maden suyu ile cildinizi canlandırın
Kadın - Aile

Maden suyu ile cildinizi canlandırın

Doğal kaynaklarımızdan elde edilen maden suyu, içinde bulunan bol miktarda silisyum sayesinde cildinizi güçlendirir ve gözenekleri sıkılaştırır.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 21:04:00 - 2021-10-15 21:06:58
Maden suyu ile cildinizi canlandırın

Doğal kaynaklarımızdan elde edilen maden suyu, içinde bulunan bol miktarda silisyum sayesinde cildinizi güçlendirir ve gözenekleri sıkılaştırır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki maden suyunun birçok faydası var ama biz bu yazımızda cilde olan faydaları hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Maden Suyunun Cilde Faydaları

- Cildinizde rahatlatıcı etki yapar

- Cildinizi güçlendirir ve gözenekleri sıkılaştırır

- Vücudu kirlerden arındırır

- Ferahlatıcı etkisi vardır

- Mimik çizgilerine sürüldüğünde giderici etki yapar

- Yüzünüzü temizler

Maden suyu cilde nasıl uygulanır?

2-3 dakika boyunca, pamuğa damlattığınız maden suyunu yüzünüze uygulayın. Bu işlemi gece yapmadan önce uygulayın ve yüzünüzü havlu ile kurulayın. Sabah kalktığınızda bol soğuk su ile yüzünüzü durulayın. Yüz cildinizi gençleştirip canlandıracak bu işlemi haftada bir uygulayabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'i kızdırmıştı! Ülkeden sürüldü
Dünya

Putin'i kızdırmıştı! Ülkeden sürüldü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisini zaman zaman eleştiren milletvekili Natalya Poklonskaya Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyük..
Ertelenen genel kurul yarın!
Spor

Ertelenen genel kurul yarın!

Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay