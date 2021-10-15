Maden suyu ile cildinizi canlandırın

Doğal kaynaklarımızdan elde edilen maden suyu, içinde bulunan bol miktarda silisyum sayesinde cildinizi güçlendirir ve gözenekleri sıkılaştırır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki maden suyunun birçok faydası var ama biz bu yazımızda cilde olan faydaları hakkında sizleri bilgilendireceğiz.

Maden Suyunun Cilde Faydaları

- Cildinizde rahatlatıcı etki yapar

- Cildinizi güçlendirir ve gözenekleri sıkılaştırır

- Vücudu kirlerden arındırır

- Ferahlatıcı etkisi vardır

- Mimik çizgilerine sürüldüğünde giderici etki yapar

- Yüzünüzü temizler

Maden suyu cilde nasıl uygulanır?

2-3 dakika boyunca, pamuğa damlattığınız maden suyunu yüzünüze uygulayın. Bu işlemi gece yapmadan önce uygulayın ve yüzünüzü havlu ile kurulayın. Sabah kalktığınızda bol soğuk su ile yüzünüzü durulayın. Yüz cildinizi gençleştirip canlandıracak bu işlemi haftada bir uygulayabilirsiniz.