Maden sektörünün ilk sanal ticaret heyeti Hindistan için hazır

İSTANBUL(AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Hindistan’a sanal ticaret heyeti düzenleyecek.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 5’lik pay ile dördüncü sırada bulunan Hindistan’a doğal taş sektörüne yönelik olarak düzenlenecek ilk sanal ticaret heyetinin tarihleri 17-28 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Hindistan’ın Türk doğal taş sektörü açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Hindistan Türkiye’nin doğal taş ihracatında yüzde 5’lik pay ile 4’üncü sırada yer alıyor. Blok doğal taş ihracatında ise yüzde 10,10’luk payla 2’nci sırada bulunuyor. Bu ülkeye yaptığımız doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 89.34’lük payla blok mermer-traverten grubumuz yer alıyor. 2019 yılında böylesi bir tablonun içinde bulunuyorduk ve pazar hedeflerimiz farklıydı. Ancak bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşandı. İki haftaya yayılacak ve Hindistan’daki önemli satın almacılar ile firmalarımızı buluşturacak olan sanal ticaret heyeti ile ilk etapta önceki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 650 renk ve çeşitlilikte mermere, 150 farklı türde ise doğal taşa sahip olduğunu kaydeden Dinçer, "Ürün grubu bazında baktığımızda doğal taş ithalatının yüzde 74’ünü blok doğal taş, yüzde 26’sını işlenmiş doğal taş oluşturuyor. Türkiye, Hindistan’ın blok doğal taş ithalatında 2019 yılı rakamlarına göre, değer bazında yüzde 44’lük pay ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22’lik pay ile İtalya geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

