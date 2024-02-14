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Yaşam Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi
Yaşam

Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-02-14 02:13:00 -

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların sürdüğü maden sahasında toprak kaymasından hemen önce görüntü alındığı ortaya çıktı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 dönüm bir alandan kayan tonlarca toprak yaklaşık 100 dönüm alana yayıldı. Toprak kaymasıyla birlikte 9 çalışan toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için 400 kişilik ekip çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Toprak kaymasından önce maden sahası dron ile havadan görüntülenmiş.

Kaynak: İHA 

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