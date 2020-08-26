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Ekonomi Maden sahası ihale edilecek
Ekonomi

Maden sahası ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-26 08:23:07 -
Maden sahası ihale edilecek

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 1 adet 4'üncü grup maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Buna göre, Bursa'da 4'üncü grup krom maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, Maden Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 26 Ağustos'dan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Ayrıca, 4 adet 4'üncü grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 28 Eylül 14.00'te ihalesi yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste, MAPEG internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13.30-14.00 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.







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