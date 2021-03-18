  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Maden sahaları ihale edilecek
Ekonomi

Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 651 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:02:00 -
Maden sahaları ihale edilecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 651 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Ayrıca, bir adet 4. grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihalesi yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste ile ihale tarihi ve saati MAPEG internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı
Dünya

PKK yandaşları İTT Başkanı'nın evine saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırıda bulundu.

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın
Siyaset

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Türkiye için taşın üstüne taş koymaya çalışan herkese destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç’la da görüşerek Türkiye’ye dev..
Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!
Dünya

Biden, Putin'e 'katil' demişti... Rusya'dan jet hamle!

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay