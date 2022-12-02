  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Yerel

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 23:13:00 - 2022-12-02 23:14:42

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi’nde özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında meydana gelen iş kazasında kömür üretimi sırasında kömür yığınlarının arasında kalan Yaşar C. isimli işçi yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Yaşar C., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumu iyi

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23