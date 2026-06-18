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Gündem Maden ocağı göçüğünde yeni gelişme! Peş peşe gözaltılar var
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Maden ocağı göçüğünde yeni gelişme! Peş peşe gözaltılar var

Yeniakit Publisher
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Maden ocağı göçüğünde yeni gelişme! Peş peşe gözaltılar var

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen ve sivil hayata mal olan göçükle ilgili adli makamlar harekete geçti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ise 32 saattir aralıksız sürüyor.

Mengen ilçesinin Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Özkul’un hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayın ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR 32 SAATTİR SÜRÜYOR

 Göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Muhammet Özkul’un cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise 32. saatine girdi.

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