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Aktüel Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili yeni karar
Aktüel

Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili yeni karar

Trafik kazası geçirip araçlarında oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatı almak isteyenlere yönelin Anayasa Mahkemesi'nden önemli karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:56:00 -
Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili yeni karar

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak.

Bir önceki mevzuat gereği "Genel Şartlar" kural olarak belirleyiciydi. Sigortalıların aleyhine olan bu hükmü Anayasa Mahkemesi 90 ve 92. Maddeleri oy birliği ile iptal ederek karara bağladı. Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlanmış oldu.

Ek olarak daha önce yüksek kilometreli araçlarda dikkate alınmayan değer kaybı bu iptal kararı ile beraber artık dikkate alınmak durumunda kalıyor. Bir başka örnek de trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerin desteğinden yoksun kalanların tazminat hakları konusunda... Kararla artık destekten yoksun kalan kişiler sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat talep edebilecek. Bu karar aynı zamanda açılmış ve devam eden davalara da uygulanabilecek. Vatandaşlar böylece sigorta hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile haklarını böylelikle arayabilecek.

Konunun gündeme getirilmesi tüketici için son derece önemli. Bir çok vatandaşımız iptal edilen mevzuatın farkında olamayabiliyor. Farkında olsa dahi hukuk tekniği gereği kararda iptal edilen maddenin lehe yansımasının ne olduğunu bilemeyebiliyor. Bu noktada vatandaşı bilinçlendirmekte avukatın asli görevlerinden birisi olan kamu görevi icrası taşıyor.

 

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