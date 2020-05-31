Maddenin yeni bir hali keşfedildi!

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, Hollanda Radboud Üniversitesi ve İsveç Uppsala Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, maddenin doğal olarak saf element neodimyumda meydana gelen yeni bir halini keşfettiklerini açıkladı. Keşfedilen yeni madde haline "kendinden kaynaklı sipin cam" ismi verildi.



Madde üzerindeki incelemeleri Taramalı Tünelleme Mikroskopisi (STM) ile yapan bilim insanları, neodimyumdaki atomik dönüşlerin bir sarmal gibi farklı hızlarda gerçekleştiğini ve bu sarmalın şeklinin sürekli değiştiğini tespit etti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Daniel Wegner, yaptığı açıklamada "STM, tek tek atomların yapısını görmemizi sağlıyor. Böylece kuzey ve güney kutuplarını çözebiliyoruz. Yüksek hassasiyetli görüntülemedeki bu ilerleme ile neodimyumdaki davranışı keşfedebildik. Bu kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın yazarlarından olan araştırmacı Alexander Khajetoorians ise, "Neodimyum, yapay zekada kullanılan temel davranışı taklit etmek için bir platform olabilir. Normalde basit mıknatıslarla insan beyinden ilham alan bir bilgisayar inşa edilemezdi, ancak karmaşık davranışa sahip materyaller, bunun için en uygun adaylar olabilir." dedi.

Keşfedilen yeni madde halinin gelecekte yapay zeka sistemlerine önemli ölçüde yardımcı olabileceği tahmin ediliyor.