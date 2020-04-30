  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:21:01 -
Madagaskar’da dinozorlar döneminden kalma memeliye ait fosil bulundu

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika’daki ada ülkesi Madagaskar’da, 66 milyon yıl öncesine ait bir memeli canlıya ait fosil keşfedildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden bilim adamlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Bilim adamları, “Adalatherium hui” (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için “tuhaf" ve "benzersiz” olarak nitelendirdi.

Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı