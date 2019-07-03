Madagaskar Devlet Başkanı’ndan taraftarlara Afrika Kupası için uçak

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, pazar günü Mısır’da, Kongo Milli takımı ile karşılaşacak milli takımı desteklemek isteyen taraftarlar için uçak kiraladı.

Tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası’na (AFCON) katılan Madagaskar turnuvada Son 16’ya kaldı. Madagaskar-Demokratik Kongo karşılaşması, pazar günü yerel saatle 19.00’da İskenderiye Stadyumu’nda oynanacak. Devlet Başkanı Rajoelina, Mısır’a taraftarlar olmadan gitmemesi için sosyal medya üzerinden paylaşılan yüzlerce mesaja kayıtsız kalmadı. Taraftarlar, Başkan Rajoelina’nın açıklamasını coşkuyla karşıladı. Fakat bu sevincin de bir bedeli var; yemek, su, maç bileti ve havaalanı transferlerini de içeren gidiş-dönüş uçak bileti kişi başı 525 Euro tutuyor. Başkent Antananaviro’dan cumartesi akşam saatlerinde kakış yapacak uçak, maçın tamamlanmasının ardından pazar akşamı Madagaskar’a geri dönecek.

Nijerya’yı 2-0 yendiği mücadele sonunda B grubunu lider olarak tamamlayan Madagaskar, büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı ülke tarihine de bir ilk olarak geçti. 10 Euro değerindeki formaları yoksul bir ülke için oldukça pahalı olan millilerin Nijerya karşısında elde ettiği galibiyet Madagaskar’da ülke çapında coşku oluşturdu.