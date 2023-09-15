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Gündem Macron'un videosundaki ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Gündem

Macron'un videosundaki ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 00:29:00 -
Macron'un videosundaki ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışında Emmanuel Macron ve beraberindeki Fransız heyet ile ayaküstü sohbet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Zirvesi'nin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gülümseten diyaloğunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek nazire yaparken Fransa Cumhurbaşkanı ise, "Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam geleceğim" diyerek yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın kapıda karşılaştığı Macron ile arasında geçen diyalog:

Erdoğan: Şimdi ben gidiyorum.
Macron: Libya konusunu tekrar konuşabilirsek memnun olacağım.
Erdoğan: Gelecektin, gel de konuşalım.
Macron: Gelmek istedim ama Türkiye'de değildiniz.
Erdoğan: Yok şimdi gel, gel. Okey?
Macron: Tamam geleceğim.
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