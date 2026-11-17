Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden yayımlanan yazılı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin Ukrayna'da olduğunu basından öğrenmenin "akıl almaz" bir durum olduğu belirtildi.

Açıklamada ulusal birliklere bağlı bir grubun Ukrayna'da gizli destek misyonu yürüttüğü yönünde basında yer alan haberlerin teyit edilmesi halinde, bu durumun hükümetin anayasa ve kurumlarına uygun hareket etmediğinin göstergesi olacağı kaydedildi.

Hükümetin anayasal çerçevede yabancı bir ülkeye gönderilecek birlikler konusunda parlamentoyu en geç 3 gün içinde haberdar etmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, Ukrayna gibi savaştaki bir ülkeye asker yollanması kararının da gerilimi tırmandırma riski taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümete anayasal çerçeveye uyma çağrısı yapıldı.

İddialar neydi?

Radio France Internationale (RFI) Fransız askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, askeri birliklerin en az yaz başından bu yana Ukrayna'da "Volia" isimli operasyon yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Paris hükümetinin, Ukrayna'da Fransız askeri birliklerinin bulunduğunu hiçbir zaman doğrulamadığı hatırlatılan haberde, "Volia" operasyonunun amacının çatışmaya girmek değil askeri teçhizatın bakımını yapmak ve askerlere eğitim vermek olduğu kaydedilmişti.

Haberde, Ukraynacada direniş ruhu ve özgürlük anlamları taşıyan "Volia" adı verilen operasyonun gizliliğinin Polonya'ya Fransız birliklerinin konuşlandırıldığı 2023’te başlatılan resmi "Gerfaut" misyonu üzerinden sağlandığı ve bu resmi misyonun gizli görev için "paravan" işlevi gördüğü belirtilmişti.

Bununla birlikte haberde, Fransa Anayasası'nın Fransız konvansiyonel güçlerinin ulusal topraklar dışında görevlendirilmesi durumunda parlamentonun bilgilendirilmesini zorunlu kıldığı ancak Ulusal Meclis ve Senato üyelerinin "Volia" operasyonundan haberdar olmadığı iddia edilmişti.