Macron'un etekleri tutuştu! "Fransa parçalanabilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin, geçen ay 17 yaşında bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası patlak veren son isyanlardan ders çıkarmasını ve ülkede derin bölünmeler yaşanması riskini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Nahel M. isimli gencin bir trafik çevirmesi sırasında polis kurşunuyla ölmesi protestolara, ayaklanmalara ve yağmalamalara yol açmış, bu, birçok kişinin hükümeti polis teşkilatında kurumsal ırkçılık kültürünün yerleşmesine izin vermekle suçlamasına neden olmuştu.

İkinci görev süresinde protestolar, grevler ve isyanlarla mücadele etmek zorunda kalan Macron, perşembe günü İçişleri, Eğitim, ve Sağlık olmak üzere 8 bakanlıkta değişikliğe gitmişti.

Cumhurbaşkanı, kabine değişikliğinin ardından ilk kez toplanan yeni kabinesine mesajlar verdi.

Hükümet değişikliğinden bir gün sonra kabine toplantısında konuşan Macron, isyanların "ulusun parçalanma, derin bölünme riskini" ortaya çıkardığını dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlara "otorite ve saygıya ihtiyaç olduğunu" söyleyen Macron, "Yaşananlardan dersler çıkarmalı ve sağlam cevaplar vermeliyiz" ifadesini kullandı.

Fransız lider, bu görevin hükümetin yaz tatilinden sonraki çalışmalarını "şekillendireceğini" dile getirdi.

Ülkede 2005'ten bu yana yaşanan en ciddi şiddet olayları "kanun ve düzen", "göçmenlik", "ırkçılık" ve "polis şiddeti" gibi konularda yoğun tartışma başlatmış durumda.

Son kabine değişikliği, Macron'un geçen yıl yeniden seçilmesinden bu yana yaşanan ve emeklilik yaşının yükseltilmesi dahil çeşitli protestoları da içeren krizlerden çıkış adımı olarak yorumlandı.

Başbakan Elisabeth Borne'un görevinde kalması, kabine değişikliğinin kapsamınının sınırlı kalacağı ve Macron'un "süreklilik ve verimlilik" arzusunu yansıttığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Macron ayrıca kabine toplantısında, Covid-19 salgını sırasında ekonomiyi desteklemek amacıyla yapılan yoğun harcamaların ve hane halkına yönelik enerji sübvansiyonlarının açık ve borçlarda keskin artışı tetiklemesi nedeniyle Fransa'nın finansal durumunu yeniden sağlam bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizdi.

Yoğun bir mali düzenlemeye işaret eden Macron, "Yazdan sonra ülkeyi bir bakıma kamu maliyesi açısından zorlu bir çerçeve ve düzene hazırlamamız gerekecek" diye konuştu.

Fransa'nın bu sayede borçlarını geri ödemeye başlayabileceğini ve vergileri de daha fazla azaltabileceğini belirten Marcon, "Açıklarımızı makul bir şekilde yönetebileceğiz" ifadesini kullandı.

Temmuz ayının ilk haftası yapılan bir ankette Macron'un popülaritesi yüzde 31'ide kalmıştı. Nisan ayında ise rekor bir düşüş yaşamıştı.

Kaynak: Euronews