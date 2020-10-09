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Dünya Macron’un danışmanları art arda istifa etti, Elysee Sarayı buna mecbur kaldı
Dünya

Macron’un danışmanları art arda istifa etti, Elysee Sarayı buna mecbur kaldı

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde, birçok yetkin kişinin art arda gelen istifaları üzerine Elysee Sarayı, denetime gitmek mecburiyetinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:08:00 -
Macron’un danışmanları art arda istifa etti, Elysee Sarayı buna mecbur kaldı

Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa’da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde, birçok yetkin kişinin peş peşe gelen istifalarının ardından Elysee Sarayı, denetime gitmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde Amerika, Asya, Küresel İşler ve Orta Doğu’dan sorumlu tecrübeli danışmanların mevkilerini bırakmaları, son aylarda birçok danışmanın hastalık iznine çıkmasından sonra bağımsız bir şirketçe denetim yapılması kararı verildi.

Ağustos ayında başlatılan ve ön raporu bu ay başında sunulan denetimde, çalışanlar, genelde yönetimden memnun olmadıklarını bildirdi.

Fransız dergisi Elle’in haberine göre, denetim raporunun içeriği açıklanmasa da çalışanlar, dairenin yönetim şeklini "acımasızca ve gaddarca" olarak değerlendirdi.

Macron, 3,5 senede 20 dış politika danışmanı değiştirdi

Haberde, bir diğer dikkati çeken unsur da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göreve geldiği 2017 senesinden beri ilgili dairede 20 danışman değiştirmesi oldu.

Görev süresinin dolmasına halen 1,5 yıl bulunan Macron’un selefleri Nicolas Sarkozy 15, François Hollande ise 12 danışmanında değişikliğe gitmişti.

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