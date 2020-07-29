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Dünya

Macron’un çıkışı Avrupa ülkesini karıştırdı: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsanız yaptırım uygularız

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alan Polonya tehdit ile karşı karşıya kaldı. Fransa hükümeti, sözleşmeden çekilme kararı alan Polonya'ya yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:25:00 -
Macron’un çıkışı Avrupa ülkesini karıştırdı: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsanız yaptırım uygularız

Fransa hükümeti, AB üyesi olan Polonya’nın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi halinde ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clément Beaune, “Çekilirlerse, sonuçları olur” dedi. Beaune, Avrupa Birliği’nin bütçesindeki yeni mekanizmalar sayesinde Polonya’ya verilen fonların etkileneceğini söyledi.

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EFE

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