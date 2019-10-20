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Macron'un akıl hocasından dikkat çeken Türkiye açıklaması

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "akıl hocası" olarak bilinen Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK’ya başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız" yorumunda bulundu.

2019-10-20 07:01:00 - 2019-10-20 07:55:43
Macron'un akıl hocasından dikkat çeken Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğü" yorumunu yaptı.

“ABD hiç bir şey yapamadı”

Fransa Devlet Televizyonu France Info'da katıldığı bir programda konuşan Attali, "NATO üyesi bir güç olan Türkiye diğer üyelerin onayı olmadan Rus silahları alarak tamamen özgür bir şekilde savaşmaya karar verdiğine göre NATO öldü. Türkiye bunu gerçekleştirdi, kimse tepki göstermedi ve Amerika Birleşik Devletleri onu engellemek için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Attali konuşmasında, "Eğer NATO öldüyse ve ABD artık bizi savunmuyorsa, Avrupalılara kendilerini korumak için birleşmekten başka yapacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Harbi amca

Ha şunu bileydiniz. Sonunuz gelşyor AB. Hele şu ingilizlerde çıksın ABden, ortalık karışacak. Türkiyesiz bir Nato işe yaramıyor. Yıllarca bizle oynamayıp kazanmaya çalışsaydınız. Şimdi ağlamanın bir önemi kalmadı artık. Kendi kendinizi yeyin gene binlerce yıl yaptığınız gibi. Ama bizi rahat bırakın
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APTAL FRANSİZ YUNANLİLAR S300 ALDİGİNDA

NATO zaten olmustu. REİS sadece ise yaramayan HAÇLILARA HİZMET EDEN NATOyu gommus oldu. Hedrfi , dusmani islam, musluman olan bir natoya TÜRKİYR NİN İHTİYACI YOKTUR
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