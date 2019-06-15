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Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin küstah bir açıklamada bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 01:09
Macron'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Sonlandırın

Malta'da Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkeleri zirvesine katılan Macron, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs'taki sondaj faaliyetlerine de değindi.

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Macron, "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine son vermelidir" dedi. Avrupa Birliği'nin bu konuda hiçbir zaafiyet göstermeyeceğini söyledi.

Rum kesimi, münhasır ekonomik bölge ilan ettiği bölgede doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor. Türkiye de Kuzey Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına başladı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 01:09
  1. Fransa
  2. Doğu Akdeniz

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