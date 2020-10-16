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Dünya Macron'dan Türkiye hakkında küstah çıkış: Biz hazırız, ama...
Dünya

Macron'dan Türkiye hakkında küstah çıkış: Biz hazırız, ama...

Doğu Akdeniz'de gerilimi gereksiz yere artıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye hakkında küstah bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:05:00 - 2020-10-16 17:09:26
Macron'dan Türkiye hakkında küstah çıkış: Biz hazırız, ama...

Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye ile ilgili “Avrupa diyalog için hala hazır. Fakat Türkiye aynı tavırla devam ediyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a desteğimizi belirttik” açıklaması yaptı.

Dağlık Karabağ konusuna değinen Fransa Cumhurbaşkanı, taraflara ateşkes çağrısında bulunarak anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

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