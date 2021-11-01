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Dünya Macron'dan sert tepki: Yalan söylüyor
Dünya

Macron'dan sert tepki: Yalan söylüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Avusturya'nın yalan söylediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:06:00 -
Macron'dan sert tepki: Yalan söylüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un yalan söylediğini iddia etti.

Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı, Morrison'un yalan söylediğini düşünmekle kalmayıp bundan emin olduğunu ifade etti.

Macron, Avustralya makamlarıyla müzakere halinde olduklarını, durumun zamanla daha da netleşeceğini dile getirdi.

Avustralya ve halkına saygılı olduğunu belirten Macron, bu saygının karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

AUKUS olarak bilinen ve Avustralya, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.
Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti.

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