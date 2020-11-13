  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu
Dünya

Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci olarak bulunduğu Dağlık Karabağ'da kalıcı çözüm için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 02:04:00 -
Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu

Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, savaşın bitmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti etti ve Ermenistan ve halkıyla olan dostluğunu hatırlatarak Dağlık Karabağ'da sürekli bir politik çözümün sağlanması için yardıma hazır olduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.

27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 10 Kasım'da işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mağlubiyeti kabul ederek ateşkes anlaşması imzalamasıyla son bulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay