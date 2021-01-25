Macron'dan Katar hamlesi

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Şeyh Temim'i telefonla aradı.

Macron'un, Körfez krizinde varılan uzlaşıdan ötürü Şeyh Temim'i tebrik ettiği görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.