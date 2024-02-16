  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakın nasıl halının altına süpürmüş! Hem CHP adayı hem ‘taksirle adam öldürme’ sanığı

Bankalar tüm müşterilerine bildirim yollamaya başladı! ATM'lerle ilgili yeni karar çıktı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı isyan etti! FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kuzeninin bir bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yapıyor

Ünlü düdüklü tencere markasıydı! İflas bayrağını çekti

Tabelanın arkasındaki gerçek! Kurutun bu bataklığı! Masaj salonu görünümlü yerler bakın ne çıktı

Erken emeklilik için büyük fırsat! Kademeli emeklilik bekleyene Yargıtay’dan emsal karar!

Ünlü profesör ABD'nin kritik planını açıkladı: F-35'lerden sonra Türkiye'ye o füzeleri teklif edecekler

CHP’nin Hatay adaylığını Haluk Levent'ten sonra o isim de reddetti

TFF'den Süper Lig için tarihi adım! Yabancı gözlemciler göreve başlıyor!

Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası Türkiye ve Mısır'dan ortak karar
Dünya Macron'dan İsrail'i zora sokacak Filistin mesajı
Dünya

Macron'dan İsrail'i zora sokacak Filistin mesajı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 18:46:00 -
Macron'dan İsrail'i zora sokacak Filistin mesajı

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Paris'te görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris’te Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı’ndaki görüşmede açıklamalarda bulunan Macron, 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin İsrail tarafından işgal edilmesinin “eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabileceğini ve çatışmada bir dönüm noktası olacağını” söyledi.

"Fransa için bir tabu değildir"

 

Ürdün ve Mısır’ın nüfusun zorla ve kitlesel olarak yerinden edilmesine ilişkin korkularını paylaştığını dile getiren Macron, “Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir” ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ise böyle bir saldırının kabul edilemeyecek "feci sonuçları" olacağını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Telegraph Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!
Telegraph Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!

Seyahat

Telegraph Gazetesi yayınladı: Türkiye, Fransa’yı geride bırakacak!

Fransa'dan şaşırtan karar! O yahudiler ülkeye giremeyecek!
Fransa'dan şaşırtan karar! O yahudiler ülkeye giremeyecek!

Dünya

Fransa'dan şaşırtan karar! O yahudiler ülkeye giremeyecek!

ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe
ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe

Dünya

ABD beslemesi İsrail'e Fransa'dan ağır darbe

Soysuz İsrail bombalardan kaçan sivilleri sığındıkları kampta vurdu
Soysuz İsrail bombalardan kaçan sivilleri sığındıkları kampta vurdu

Gündem

Soysuz İsrail bombalardan kaçan sivilleri sığındıkları kampta vurdu

İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti
İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti

Dünya

İsrail Lübnan'da 6'sı çocuk 11 sivili katletti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23