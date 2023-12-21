Macron'dan dünyayı şoke eden 'Yahudi' çıkışı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi
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