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Dünya Macron'dan dünyayı şoke eden 'Yahudi' çıkışı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Dünya

Macron'dan dünyayı şoke eden 'Yahudi' çıkışı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-12-21 22:34:00 - 2023-12-21 22:40:20
Macron'dan dünyayı şoke eden 'Yahudi' çıkışı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi

Ayrıntılar geliyor...

Macron ve Sisi'den Gazze görüşmesi
Macron ve Sisi'den Gazze görüşmesi

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Macron ve Sisi'den Gazze görüşmesi


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