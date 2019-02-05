Macron’a sert uyarı

Münübe Yılmaz

Akaryakıt zammı nedeniyle sarı yelekliler tarafından ülkesinde başlatılan eylemler ile başı belada olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron’a, Mayıs ayında yapmayı planladığı referandumda da protestolara çözüm getirmezse, bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamayacağı uyarısı yapıldı. Le Journal Du Dimanche dergisi, Macron’un, Aralık ayından bu yana devam eden protestoları kontrol altına alabilmek için Mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığı belirtirken, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, bu referendum vesilesi ile Fransa halkına talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı imajı vermek istediğini yazıyor. 26 Mayıs’ta yapılması beklenen referandumda halka “ Parlamentodaki milletvekili sayısı azaltılmalı mı?” gibi sorular sorulması beklenirken, sağlam hükümet kaynakları Macron’un bu referendum sonunda başarılı olamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak ilk ve son dönemi olacağı yönünde yorumda bulundular. Muhafazakar MEP partisinden Phillippe Jüvin, referendum ile alakalı, Eğer Emmanuel bu referandumu kaybederse, sonuçlarına da katlanacak ve gitmek zorunda kalacak” açıklamasında bulunurken, Les Republicains Partisi’nin lideri bir diğer muhafazakar siyasetçi François-Xavier Bellamy, referendum yapılsa dahi bunun mevcut problemleri çözmeyeceğini dile getirdi. Fransız kamuoyu yoklama şirketi İfop’a göre Macron’a olan destek Mayıs 2017’de yüzde 60’lar civarındayken, Aralık 2018’de yüzde 23’e kadar geriledi.